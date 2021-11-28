Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Alex Teixeira’nın sol uyluk arka adalesinde kanama ve kısmi yırtık saptanmıştır" denildi.

Bu, Teixeira'nın Beşiktaş'a imza attığından beri yaşadığı 3. sakatlık. 10 Ağustos'ta siyah beyazlı takıma katılan Brezilyalı oyuncu kısa süre içerisinde 3 kez uyluk-adale sakatlığı yaşadı.

Önceki sakatlıklarında toplam 7 maç kaçıran Teixeira'nın bu kez sahalardan ne kadar uzak kalacağı bilinmiyor.



