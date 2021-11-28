Beşiktaş'ta Alex Teixeira bir kez daha sakatlandı
Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Alex Teixeira hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Siyah beyazlı forma altında bekleneni veremeyen Alex, bir de sakatlıklarla uğraşıyor.
28 Kasım 2021, Pazar 17:10 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Alex Teixeira’nın sol uyluk arka adalesinde kanama ve kısmi yırtık saptanmıştır" denildi.
Bu, Teixeira'nın Beşiktaş'a imza attığından beri yaşadığı 3. sakatlık. 10 Ağustos'ta siyah beyazlı takıma katılan Brezilyalı oyuncu kısa süre içerisinde 3 kez uyluk-adale sakatlığı yaşadı.
Önceki sakatlıklarında toplam 7 maç kaçıran Teixeira'nın bu kez sahalardan ne kadar uzak kalacağı bilinmiyor.
https://twitter.com/Besiktas/status/1464952875617079301
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