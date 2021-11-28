Futbol Beşiktaş'ta Alex Teixeira bir kez daha sakatlandı

Beşiktaş'ta Alex Teixeira bir kez daha sakatlandı

Futbol

Beşiktaş'ta Alex Teixeira bir kez daha sakatlandı

Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Alex Teixeira hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Siyah beyazlı forma altında bekleneni veremeyen Alex, bir de sakatlıklarla uğraşıyor.

28 Kasım 2021, Pazar 17:10 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Alex Teixeira’nın sol uyluk arka adalesinde kanama ve kısmi yırtık saptanmıştır" denildi.

Bu, Teixeira'nın Beşiktaş'a imza attığından beri yaşadığı 3. sakatlık. 10 Ağustos'ta siyah beyazlı takıma katılan Brezilyalı oyuncu kısa süre içerisinde 3 kez uyluk-adale sakatlığı yaşadı.

Önceki sakatlıklarında toplam 7 maç kaçıran Teixeira'nın bu kez sahalardan ne kadar uzak kalacağı bilinmiyor.


Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sergen Yalçın istifa istiyor, son söz Çebi'nin!