Beşiktaş Nispetiye Mahallesi Gözde Sokak'taki binada dün meydana gelen olayda, Nefise Dolapçı (48), bina sakinlerinin şikayeti üzerine gürültü yapmaması konusunda uyardığı fitness hocası İbrahim Yener tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.

Cinayetin ardından çalışmalara başlayan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İbrahim Yener'i yakaladı. Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen İbrahim Yener ifadesinin ardından savcılığa sevkedilecek.

BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRDÜ

Bir üst kata çıkan Dolapçı, 2 ay önce taşınan fitness hocası İbrahim Yener'in kapısını çaldı. İçeride nişanlısı ile kavga ettiği iddia edilen İbrahim Yener, sinirle kapıyı açtı.

Aparman görevlisi kadın, İbrahim Yener'i sessiz olması konusunda uyardı. İki arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Yener, bıçakla kadının boğazını keserek öldürdü.



