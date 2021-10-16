Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson sakatlandı!
Beşiktaş, Atiba Hutchinson’ın uyluk ön adalesinde gerilme ve ödem bulguları tespit edildiğini duyurdu. Yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalacak olan Atiba, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Sporting, ve ligde Galatasaray maçlarında forma giyemeyecek.
16 Ekim 2021, Cumartesi 13:03 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:
Futbol A Takımımızın Süper Lig’in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile oynadığı müsabakada, sol uyluk ön adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle Acıbadem Fulya Hastanesi’nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Atiba Hutchinson’ın uyluk ön adalesinde (rectus femoris) gerilme ve ödem bulguları tespit edilmiştir.
Atiba Hutchinson’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.
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