Beşiktaş’ın Avusturya kampında Udinese’yle oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Burak Yılmaz, yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak kalmıştı.

Sağ ayağından yaşadığı problem sebebiyle bir süre tedavi gören ardından bireysel olarak çalışmalara başlayan 34 yaşındaki futbolcunun durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Milli maçlar sebebiyle Spor Toto Süper Lig’e verilen arada hem tedavi hem de hazırlıklarını sürdürecek olan başarılı futbolcunun sahalara geri dönüş zamanı da belli oldu.

Gazişehir maçında da...

Burak Yılmaz’ın, sakatlığının tekrarlamaması için sorununu tamamen atlatıp ardından takıma katılması bekleniyor.

Burak’ın, milli ara sonrasında Beşiktaş’ın Gazişehir’le oynanacak karşılaşmada da dinlendirilmesi, tam hazır olarak takıma 5. haftadaki Başakşehir mücadelesiyle birlikte geri dönmesi planlanıyor.

Orhan Yıldırım - Fanatik