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Beşiktaş'ta çatı katında kanlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul Beşiktaş’ta 4 arkadaş arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

05 Aralık 2018, Çarşamba 07:45
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Beşiktaş'ta çatı katında kanlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, saat 23.00 sıralarında Ortaköy Mahallesi Duvarcı Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın en üst katında gerçekleşti. Evde bulunan 4 arkadaş henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle silahını çeken M.M.Ö., M.Ç ve E.Ö'yü vurarak olay yerinden kaçtı. 

KOMŞULAR İHBAR ETTİ

Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde M.Ç'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Ağır yaralanan E.Ö. de ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. E.Ö.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, M.Ç.'nin cansız bedeni ise otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı.

E.Ö.'NÜN ARKADAŞLARI OLAY YERİNE KOŞTU

 Kavgada ağır yaralanan E.Ö.'nün arkadaşları haberi öğrenir öğrenmez olay yerine gelerek polisten bilgi almaya çalıştı. Üzgün oldukları gözlenen ve olay yerinde bir süre bekleyen kişiler daha sonra buradan ayrıldı. Polis, çevrede aldığı güvenlik önlemlerinin ardından olay yerinde geniş çaplı incelemelerde bulundu. 


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