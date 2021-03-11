Beşiktaş'ta Cenk Tosun şoku! Başakşehir maçının kadrosuna alınmadı
Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta kafile açıklandı. Cenk Tosun kadroda yer almadı.
11 Mart 2021, Perşembe 20:59 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın, Süper Lig'in 30. haftasında 12 Mart Cuma günü Başakşehir ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları devam eden Cenk Tosun ve Gökhan Töre kadroda yer almadı.
Beşiktaş'ın Başakşehir kadrosu şu şekilde:
Kaleciler: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran
Defans: Valentin Rosier, Fabrice N'Sakala, Welinton, Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Montero, Serdar
Orta saha: Josef, Oğuzhan, Atiba, Necip, Ljajic, Dorukhan, Mensah
Hücum: N'Koudou, Aboubakar, Larin, Ghezzal, Hasic