Futbol Beşiktaş'ta Cenk Tosun şoku! Başakşehir maçının kadrosuna alınmadı

Beşiktaş'ta Cenk Tosun şoku! Başakşehir maçının kadrosuna alınmadı

Futbol

Beşiktaş'ta Cenk Tosun şoku! Başakşehir maçının kadrosuna alınmadı

Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta kafile açıklandı. Cenk Tosun kadroda yer almadı.

11 Mart 2021, Perşembe 20:59 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın, Süper Lig'in 30. haftasında 12 Mart Cuma günü Başakşehir ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları devam eden Cenk Tosun ve Gökhan Töre kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ın Başakşehir kadrosu şu şekilde:

Kaleciler: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran

Defans: Valentin Rosier, Fabrice N'Sakala, Welinton, Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Montero, Serdar

Orta saha: Josef, Oğuzhan, Atiba, Necip, Ljajic, Dorukhan, Mensah

Hücum: N'Koudou, Aboubakar, Larin, Ghezzal, Hasic

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