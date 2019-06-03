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Beşiktaş'ta çökme tehlikesi bulunan metruk bina nedeniyle cadde kapatıldı

İstanbul Beşiktaş'ta çökme tehlikesi bulunan metruk binanın bulunduğu cadde zabıta tarafından trafiğe kapatıldı

03 Haziran 2019, Pazartesi 23:48
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Beşiktaş'ta çökme tehlikesi bulunan metruk bina nedeniyle cadde kapatıldı

Yıldız Mahallesi, Asariye Caddesi üzerinde bulunan metruk binadan saat 22.30 sıralarında çatırdama sesleri gelmesi üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi.

CADDE ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Polis, bina çevresinde inceleme yaparken, Beşiktaş Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri metruk binanın bulunduğu caddeyi bariyerlerle araç trafiğine kapattı.

Binanın daha önceden çökme tehlikesine karşı boşaltıldığı öğrenildi. 

DHA

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