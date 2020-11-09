Beşiktaş'ta corona virüs şoku! Üç futbolcu pozitif çıktı
Beşiktaş Kulübü, üç futbolcusu ile bir personelinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
09 Kasım 2020, Pazartesi 18:30 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımıza, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde uygulanan rutin Kovid-19 PCR testi neticesinde, üç futbolcumuz ile bir personelimizde pozitif bulguya rastlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Pozitif bulguya rastlanan futbolcular ile personelin takip, izolasyon ve tedavi sürecine de ilgili protokoller gereği başlandığı kaydedildi.
AA
;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
BUNLARI DA OKUYUN