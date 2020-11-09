Futbol Beşiktaş'ta corona virüs şoku! Üç futbolcu pozitif çıktı

Beşiktaş'ta corona virüs şoku! Üç futbolcu pozitif çıktı

Futbol

Beşiktaş'ta corona virüs şoku! Üç futbolcu pozitif çıktı

Beşiktaş Kulübü, üç futbolcusu ile bir personelinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

09 Kasım 2020, Pazartesi 18:30 Son Güncelleme:
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Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımıza, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde uygulanan rutin Kovid-19 PCR testi neticesinde, üç futbolcumuz ile bir personelimizde pozitif bulguya rastlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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Pozitif bulguya rastlanan futbolcular ile personelin takip, izolasyon ve tedavi sürecine de ilgili protokoller gereği başlandığı kaydedildi.

AA


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