Beşiktaş'ta Domagoj Vida takımla çalışmalara başladı
Beşiktaş'ta ayak tabından sakatlanan ve bir süredir takımdan ayrı kalan Domagoj Vida, antrenmanlara başladı. Takımla çalışan Hırvat stoper, tüm savunmacıların sakat olduğu kritik bir dönemde geri döndü.
30 Eylül 2021, Perşembe 15:43 Son Güncelleme:
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NTVSpor'un haberine göre; Beşiktaş’ın 11 Eylül’de oynadığı Yeni Malatyaspor maçıda sakatlanan Vida’nın, 3 haftalık tedavisi tamamlandı. Takımla antrenmanlara başlayan Hırvat stoperin Beşiktaş’ın bu haftaki Demir Grup Sivasspor maçında oynayıp oynamayacağı ise net değil.
Siyah beyazlılarda ayrıca tedavisi tamamlanan Necip de takım çalışmasında yer aldı.
Atiba, Pjanic, Ghezzal, Welinton, Larin, Montero, N'Koudou ve Mehmet Topal’ın tedavilerine devam edildi.
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