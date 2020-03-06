Geçen sezon Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen defans oyuncusu Douglas, sezon başında Beşiktaş'a transfer olmuştu.

Barcelona'dan bedelsiz olarak alınan 29 yaşındaki oyuncu, bu sezon Gökhan Gönül'den formayı alamadı.

Ligde 5, Avrupa Ligi'nde 2 maça çıkan Douglas, antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı.

Uyluğunda yırtık meydana geldiği açıklanan oyuncu mayıs sonunda sahalara dönebilecek.

Beşiktaş'ın açıklaması şöyle: "Futbol Takımımızın 5 Mart Perşembe günü yaptığı antrenmanda sakatlanan futbolcumuz Douglas Santos’un yapılan muayene ve Acıbadem Hastanesi’nde çekilen MR sonucuna göre; sol uyluk ön adale bölgesinde (rectus femoris’de grade 3B zorlanma) ileri düzey yırtık tespit edilmiştir. Sakatlığı sebebiyle sezonun kalan bölümünde formamızı giyemeyecek olan Douglas Santos’un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır"

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