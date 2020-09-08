Beşiktaş'ta Isimat Mirin ve Douglas kadro dışı kaldı. Kendilerine kulüp bulmaları istenen iki oyuncu için fesih görüşmeleri de başladı.

Sergen Yalçın'ın verdiği rapor sonrasında alınan bu kararla beraber Beşiktaş kadrosunda 2 yabancı kontenjanı açılacak. Sergen Yalçın'ın istediği transfer içinse hem kontenjan hem de maaş açığı oluşturulacak.