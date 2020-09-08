Beşiktaş'ta Douglas ve Mirin kadro dışı bırakıldı
Beşiktaş, kadroda düşünülmeyen iki ismi kadro dışı bıraktı. Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda Isimat Mirin ve Douglas, yeni sezon kadrosunda yer almayacak.
08 Eylül 2020, Salı 11:37 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Isimat Mirin ve Douglas kadro dışı kaldı. Kendilerine kulüp bulmaları istenen iki oyuncu için fesih görüşmeleri de başladı.
Sergen Yalçın'ın verdiği rapor sonrasında alınan bu kararla beraber Beşiktaş kadrosunda 2 yabancı kontenjanı açılacak. Sergen Yalçın'ın istediği transfer içinse hem kontenjan hem de maaş açığı oluşturulacak.
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