İtalyan Tuttosport gazetesinin her yıl Avrupa’da oynayan 21 yaş altı futbolcular arasından seçilen bir kişiye verdiği Golden Boy (Altın Çocuk) ödülünün bu yılki adayları arasında Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu da bulunuyor...

40 kişilik aday listesindeki tek kaleci olan Ersin, Tuttosport’un internet sitesinde devam eden oylamada şu ana kadar verilen 75 bin oyun yüzde 42.7’sini alarak birinci sırada yer aldı.

Golden Boy adaylarının listesi 15 Ekim’de 20 oyuncuya inecek. Daha sonra taraftar oylarıyla birlikte jüri oyları da hesaplanacak ve 2021’in Golden Boy’u ilan edilecek.

Yılın en yetenekli genç futbolcusu, Tuttosport’un yanı sıra Bild, L’equipe ve Marca gazetelerinin Spor yazarları ve taraftarların verdiği oylarla belirleniyor. 100 kişi ile başlayan listede son 40’a kalan isimler arasında Barcelona’da forma giyen Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir de finalistler arasında. 2003’ten beri verilen Golden Boy ödülünü kazananlar arasında Messi, Rooney, Pogba, Fabregas, Aguero, Balotelli, Sterling, Mbappe ve Haaland da bulunuyor.