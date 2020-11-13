Beşiktaş'ta fire çok, altyapıdan oyuncu takviyesi gelebilir
Takımdaki sakat oyuncular, milli takımlara giden oyuncular ve corona virüs vakalarını nedeniyle elinde 7-8 kişilik oyuncu grubu kalan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, antrenmana çıkaracak oyuncu bulamıyor.
13 Kasım 2020, Cuma 12:13 Son Güncelleme:
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Mevcut oyuncularla çalışan 48 yaşındaki teknik adam, zorlu Başakşehir ve Fenerbahçe maçları öncesi sağlık heyetinden gelecek habere göre altyapıdan A takıma oyuncu takviyesi yapmayı planlıyor.
MİLLİLER: Dorukhan (A Milli), Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya ve Güven Yalçın (Ümit Milli) , Vida (Hırvatistan), Aboubakar (Kamerun), Hasic (Bosna).
SAKATLAR: Welinton, Gökhan Töre.
KORONAVİRÜS VAKALARI: 8 futbolcu.
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