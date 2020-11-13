Futbol Beşiktaş'ta fire çok, altyapıdan oyuncu takviyesi gelebilir

Beşiktaş'ta fire çok, altyapıdan oyuncu takviyesi gelebilir

Futbol

Beşiktaş'ta fire çok, altyapıdan oyuncu takviyesi gelebilir

Takımdaki sakat oyuncular, milli takımlara giden oyuncular ve corona virüs vakalarını nedeniyle elinde 7-8 kişilik oyuncu grubu kalan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, antrenmana çıkaracak oyuncu bulamıyor.

13 Kasım 2020, Cuma 12:13 Son Güncelleme:
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Mevcut oyuncularla çalışan 48 yaşındaki teknik adam, zorlu Başakşehir ve Fenerbahçe maçları öncesi sağlık heyetinden gelecek habere göre altyapıdan A takıma oyuncu takviyesi yapmayı planlıyor.

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MİLLİLER: Dorukhan (A Milli), Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya ve Güven Yalçın (Ümit Milli) , Vida (Hırvatistan), Aboubakar (Kamerun), Hasic (Bosna).

SAKATLAR: Welinton, Gökhan Töre.

KORONAVİRÜS VAKALARI: 8 futbolcu.


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