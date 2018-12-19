Olay, saat 12.00 sıralarında Beşiktaş Nispetiye Mahallesi Gözde Sokak üzerindeki bir binada meydana geldi.

İddiaya göre, sokaktaki bir apartman görevlisi olan Nefise Dolapçı'yı(48) üst kattaki komşuları arayarak giriş kattaki kişinin çok gürültü yaptığını ve sessiz olması için uyarmasını istedi. Bir üst kata çıkan Dolapçı, fitness hocası olduğu belirtilen ve 2 ay önce taşınan adı öğrenilemeyen kişinin kapısını çaldı.

BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRDÜ

İçeride nişanlısı ile kavga ettiği iddia edilen fitness hocası, sinirle kapıyı açtı. Apartman görevlisi kadın, fitness hocasını sessiz olması konusunda uyardı. İki arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu fitness hocası, bıçakla kadının boğazını keserek öldürdü. Şüpheli olayın ardından kaçarak izini kaybettirdi.

KADININ YAKINLARI OLAY YERİNE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, apartmana güvenlik şeridi çekerek içeride incelemelerde bulundu. Polis, görgü tanıklarının ifadelerini alırken olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Nefise Dolapçı'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay sonrası ölen kadının yakınları da olay yerine geldi.

Zeki GÜNAL / İSTANBUL DHA



