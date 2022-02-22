Futbol Beşiktaş'ta futbolun başına Mustafa Denizli geçecek iddiası!

Beşiktaş'ta futbolun başına Mustafa Denizli geçecek iddiası!

Futbol

Beşiktaş'ta futbolun başına Mustafa Denizli geçecek iddiası!

Beşiktaş yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor. Bu sezon için ligde önemli bir hedefi bulunmayan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yoluna devam ediyor. Siyah beyazlı yönetimin asıl hedefi bir sonraki sene zirveye oynayacak takım kurmak. Bu amaçla Mustafa Denizli ile görüştüğü iddia edilen Beşiktaş, 72 yaşındaki futbol adamına yapılanma sorumluluğu verecek.

22 Şubat 2022, Salı 11:48 Son Güncelleme:
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Akşam'ın haberine göre, Beşiktaş'ta yönetim Mustafa Denizli ile görüşüyor. Denizli'yi futbol yapılanmasının başına getirmek isteyen yönetim, teknik direktörden kadro planlamasına kadar birçok görevi Denizli'nin üstlenmesini isteyecek.

Geçen sezon ve bu sezonun bir kısmında Altay'da teknik direktörlük yapan Denizli, kötü gidişat sonrası görevinden ayrılmıştı.

72 yaşındaki futbol adamı artık eşofmanları çıkarıp takım elbisesini giyecek ve yöneticilik yapacak.


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