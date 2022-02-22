Akşam'ın haberine göre, Beşiktaş'ta yönetim Mustafa Denizli ile görüşüyor. Denizli'yi futbol yapılanmasının başına getirmek isteyen yönetim, teknik direktörden kadro planlamasına kadar birçok görevi Denizli'nin üstlenmesini isteyecek.

Geçen sezon ve bu sezonun bir kısmında Altay'da teknik direktörlük yapan Denizli, kötü gidişat sonrası görevinden ayrılmıştı.

72 yaşındaki futbol adamı artık eşofmanları çıkarıp takım elbisesini giyecek ve yöneticilik yapacak.



