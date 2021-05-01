Futbol Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi şok! Kevin N'Koudou sakatlandı

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi şok! Kevin N'Koudou sakatlandı

Futbol

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi şok! Kevin N'Koudou sakatlandı

Süper Lig'in 39. haftasında lider Beşiktaş evinde Hatayspor'u ağırladı. Mücadelenin 43. dakikasında N'Koudou sakatlandı ve yerini Rıdvan Yılmaz'a bıraktı.

01 Mayıs 2021, Cumartesi 22:33 Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 39. haftasında oynanan Beşiktaş-Hatayspor maçında Kevin N'Koudou sakatlandı. Karşılaşmanın 43. dakikasında sakatlık yaşayan N'Koudou oyuna devam edemedi ve yerini Rıdvan Yılmaz'a bıraktı.

Beşiktaş, ligin 40. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak.

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