Beşiktaş'ta Galatasaray maçı için Burak Yılmaz'a izin çıkmadı
Bu akşam oynanacak Beşiktaş-Galatasaray maçında her iki takımda da eksikler dikkat çekiyor. Özellikle iki yıldız forvet Falcao ve Burak Yılmaz'ın yokluğu en önemli eksikler. Burak Yılmaz derbide oynamak için talepte bulunsa da bu isteğe Abdullah Avcı'dan onay çıkmadı.
Sabah'ta yer alan haberde tecrübeli golcü Burak Yılmaz'ın bu maçta fedakarlık yaparak forma giymek istediği belirtildi.
Dev karşılaşma öncesi son antrenmanda Abdullah Avcı'yla görüşen Burak, bu kritik maçta oynamak istediğini iletti.
Fakat Abdullah Avcı, oyuncusunun sakatlığının henüz tam iyileşmediğini bildiği ve risk alarak oynaması durumunda daha ciddi bir sakatlığa neden olacağından endişe ettiği için bu isteği geri çevirdi.
Burak Yılmaz'a, onu riske atmak istemediğini söyleyen Avcı, bu karşılaşmada 34 yaşındaki golcüye kadroda yer vermeyecek.