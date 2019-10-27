Beşiktaş'ta Galatasaray maçı için Burak Yılmaz'a izin çıkmadı Bu akşam oynanacak Beşiktaş-Galatasaray maçında her iki takımda da eksikler dikkat çekiyor. Özellikle iki yıldız forvet Falcao ve Burak Yılmaz'ın yokluğu en önemli eksikler. Burak Yılmaz derbide oynamak için talepte bulunsa da bu isteğe Abdullah Avcı'dan onay çıkmadı.