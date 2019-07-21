Beşiktaş'la 1 senelik kontratı kalan Gary Medel için Marsilya, Siyah Beyazlılar'a 3,5 milyon euroluk teklif yaptı.

İngiliz Goal.com'un haberine göre; Beşiktaş ise Marsilya'nın bu teklifini reddetti ve Fransızlardan 5,3 milyon euro istedi. Haberde Marsilya'nın Şilili oyuncunun transferinde istekli olduğu ve tarafların orta yolu bulmaya çalıştığı yazıldı.

31 yaşındaki orta saha geçen sezon Beşiktaş formasıyla 35 maça çıktı. Medel'in sözleşmesi gelecek sezon sonu bitiyor.

AA