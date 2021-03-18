Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin takımda kalması artık kendisine değil, Sergen Yalçın'ın kararına bağlı. Ajansspor'daki habere göre, 30 maçta oynarsa sözleşmesi 1 yıl uzar opsiyonuyla sözleşme imzalanan Gökhan, şimdiye dek 12 maçta oynadı. Böylece otomatik olarak uzama şansı kalmadı.

277 dakika süre alan Gökhan Töre'nin 1 golü var. Son dönemde ise birçok farklı sakatlık yaşayan oyuncu, kadroya döndükten sonra da şans bulamadı. Sıkışık fikstüre rağmen önemli süreler alamayan Gökhan, 2 maçta kadroda olduğu halde oyuna giremezken, 3 maçta ise 3er ve 4er dakika oynayabildi.



