Beşiktaş'ta Gökhan Töre ayrılabilir! Şartı yerine getiremedi
Beşiktaş'ın sezon sonu opsiyonlu olarak kadrosuna kattığı eski oyuncusu Gökhan Töre süre alamıyor. Dakika sınırı olmaksızın 30 maçta oynarsa sözleşmesi otomatik olarak uzayacak olan oyuncu sadece 13 maçta forma giyebildi. Durumuna sezon sonunda bakılacak.
18 Mart 2021, Perşembe 17:23 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin takımda kalması artık kendisine değil, Sergen Yalçın'ın kararına bağlı. Ajansspor'daki habere göre, 30 maçta oynarsa sözleşmesi 1 yıl uzar opsiyonuyla sözleşme imzalanan Gökhan, şimdiye dek 12 maçta oynadı. Böylece otomatik olarak uzama şansı kalmadı.
277 dakika süre alan Gökhan Töre'nin 1 golü var. Son dönemde ise birçok farklı sakatlık yaşayan oyuncu, kadroya döndükten sonra da şans bulamadı. Sıkışık fikstüre rağmen önemli süreler alamayan Gökhan, 2 maçta kadroda olduğu halde oyuna giremezken, 3 maçta ise 3er ve 4er dakika oynayabildi.
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