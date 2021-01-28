Ara transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Beşiktaş sessizliğini koruyor. Şu ana kadar kadrosuna takviye yapmayan siyah beyazlılar, forvet arayışlarını sürdürüyor.

Hulk’a teklif götüren Beşiktaş yönetimi, Brezilyalı yıldızdan henüz istediği geri bildirimi alamadı. Hulk’a ilgisini kaybetmeyen siyah beyazlılar, olumlu cevap gelmesi halinde 34 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlayacak.

TRT Spor'un haberine göre, Everton’da yeteri kadar forma şansı bulamayan Cenk Tosun için nabız yoklayan siyah beyazlılar, milli golcüyü kiralamak için transferin son günlerinde atak yapabilir.

Bu transferde Beşiktaş yönetimini düşündüren konu ise Cenk’in yüksek maaşı. İngiliz ekibinin, maaşının bir kısmını karşılaması durumunda transferin gerçekleşme ihtimali artabilir.

Cenk Tosun'a; İspanya, Almanya ve Rusya’dan ciddi teklifler olduğu da iddia ediliyor.





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