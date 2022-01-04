Beşiktaş, Antalyaspor ile oynanacak olan Süper Kupa maçı öncesi bir futbolcu ve bir teknik ekip çalışanının koronavirüs testinde pozitif sonuca rastlandığını açıkladı.

Son olarak Oğuzhan Özyakup ve Rachid Ghezzal da kadrodan çıkarılmıştı.



