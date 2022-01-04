Futbol Beşiktaş'ta iki koronavirüs vakası daha

Beşiktaş'ta iki koronavirüs vakası daha

Futbol

Beşiktaş'ta iki koronavirüs vakası daha

Beşiktaş Antalyaspor ile oynayacağı Kupa finali öncesi koronavirüs darbesi yemeye devam ediyor. Son olarak bir futbolcu ve bir teknik ekip çalışanının daha test pozitif çıktı.

04 Ocak 2022, Salı 13:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Beşiktaş, Antalyaspor ile oynanacak olan Süper Kupa maçı öncesi bir futbolcu ve bir teknik ekip çalışanının koronavirüs testinde pozitif sonuca rastlandığını açıkladı.

Son olarak Oğuzhan Özyakup ve Rachid Ghezzal da kadrodan çıkarılmıştı.

İlgili Haberler
Beşiktaş'a bir şok daha! Testi pozitif çıkan Ghezzal da final maçında yok


Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Yusuf Yazıcı'nın Lille formasını giydiği son maç olabilir!