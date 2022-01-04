Beşiktaş'ta iki koronavirüs vakası daha
Beşiktaş Antalyaspor ile oynayacağı Kupa finali öncesi koronavirüs darbesi yemeye devam ediyor. Son olarak bir futbolcu ve bir teknik ekip çalışanının daha test pozitif çıktı.
04 Ocak 2022, Salı 13:02 Son Güncelleme:
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Beşiktaş, Antalyaspor ile oynanacak olan Süper Kupa maçı öncesi bir futbolcu ve bir teknik ekip çalışanının koronavirüs testinde pozitif sonuca rastlandığını açıkladı.
Son olarak Oğuzhan Özyakup ve Rachid Ghezzal da kadrodan çıkarılmıştı.