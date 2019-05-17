Beşiktaş'ta iki yıldız Trabzonspor maçında yok

Beşiktaş'ta iki yıldız Trabzonspor maçında yok Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile yarın yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Siyah beyazlılarda sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz ve Gökhan Gönül maç kadrosuna alınmadı.