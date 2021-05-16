Ajanasspor'daki haberde Beşiktaş'ın ikiz bebek uğuruna dikkat çekildi. Son 4 şampiyonluğunun hepsinde kadrodaki bir oyuncu sezon içerisinde ikiz bebek sahibi oldu. Bu ikizler ise şampiyonlukta uğur getirdi.
Futbol Beşiktaş'ta ikiz bebek uğuru! Son 4 şampiyonluk böyle geldi
2008-2009 yılında Fabian Ernst ile başlayan gelenek, ilk şampiyonluğu getirmişti. Beşiktaş'ın Alman yıldızı sezon içerisinde ikiz bebek sahibi olmuş ve Beşiktaş sezonu şampiyon bitirmişti.
Konuyu geleneksel hale getiren ikinci olay ise Jose Sosa'nın bebekleri oldu. 2015-2016 yılında Beşiktaş'ta oynarken ikiz bebek sahibi olan Sosa, kazanılan şampiyonlukta da büyük rol oynamıştı.
Ertesi sezon ise Beşiktaş'ın kalecisi Fabri, ikiz bebek sahibi oldu ve şampiyonluk geldi. Fabri de Beşiktaş taraftarının sevgilisiydi.
Son şampiyonlukta ikiz bebek sahibi olan oyuncu ise Cyle Larin oldu. Genç golcü 19 golle ligde en çok gol atan ikinci oyuncu. Beşiktaş 4 sezonluk 'ikiz bebek uğuru'nu yine devam ettirdi.
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