Beşiktaş'ın ilk başkan adayı Serdal Adalı oldu. Ahmet Nur Çebi'nin çekilme kararı almasından sonra şu anda Fikret Orman yönetiminin ikinci başkanı olarak görev yapan Serdal Adalı, gerekli imza sayısına ulaştı ve adaylığını resmen açıkladı.

Adalı, daha önce "Beşiktaş'a adaylık açıklamak o kadar kolay değil. Yararlı olacaksam aday olurum. Laf olsun diye aday olup seçime girmeyi düşünmüyorum. Sorunlar üzerinde çalışıyoruz. İnce eleyip sık dokuyoruz" demiş ve adaylık sinyalini vermişti.

Serdal Adalı daha önce de Beşiktaş'ta asbaşkanlık görevini yürütmüş ve daha sonra Fikret Orman yönetiminde ikinci başkanlık yapmıştı.