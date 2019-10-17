İsmail Ünal, Beşiktaş başkan adaylığından çekilme kararını bu yazılı açıklamayla ilan etti:





"Çok açıktır ki bu gerçekle yüzleşmek ve bir an önce üstesinden gelmek için var gücümüzle savaşmak zorunda olduğumuz bir dönüm noktasındayız. Niyetimiz kişisel beklentilerimiz dışında Beşiktaş'ı sahipsiz bırakmamak; şartlar ne olursa olsun bu yükü omuzlamak ve değerlerimize sahip çıkmaktır.





Bunun için için defalarca güçlerimizi birleştirme arzumuzu dile getirdik. Ama geldiğimiz noktada beklentilerimizin gerçekleşmeyeceğini görüyorum. Çok adaylı kongreden çıkacak bir yönetimin Beşiktaş'ın kronikleşmiş sorunlarını çözebileceğini düşünmüyorum.





Beşiktaş'ın gerçek sahibi milyonlarca taraftarı ve onların genel kuruldaki temsilcileri olan kongre üyelerine sesleniyorum: Birlik ve beraberliği talep edin. Güçlerimizi birleştirelim ve içinde bulunduğumuz krizi fırsata çevirelim. Bu amaca destek vermek için adaylıktan çekiliyorum."