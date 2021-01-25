Beşiktaş, Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'nın sözleşmesi yeniledi. Yayıncı kuruluş beIN Sports'un paylaştığı bilgiye göre Josef'in sözleşmesi 2+1 yıl olarak revize edildi

Josef bu sezon Süper Lig'de 14 maça çıktı ve 1 gol atıp - 2 asist yaptı. TFF kayıtlarına göre Josef'in sözleşmesi 31 Mayıs 2021 tarihinde sona erecekti.



