Futbol Beşiktaş'ta Josef de Souza'nın sözleşmesi yenilendi

Beşiktaş'ta Josef de Souza'nın sözleşmesi yenilendi

Futbol

Beşiktaş'ta Josef de Souza'nın sözleşmesi yenilendi

Beşiktaş'ta sezon başında takıma katılan ve önemli performans gösteren Brezilyalı oyuncu Josef de Souza'nın sözleşmesi yenilendi.

25 Ocak 2021, Pazartesi 22:58 Son Güncelleme:
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Beşiktaş, Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'nın sözleşmesi yeniledi. Yayıncı kuruluş beIN Sports'un paylaştığı bilgiye göre Josef'in sözleşmesi 2+1 yıl olarak revize edildi

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Josef bu sezon Süper Lig'de 14 maça çıktı ve 1 gol atıp - 2 asist yaptı. TFF kayıtlarına göre Josef'in sözleşmesi 31 Mayıs 2021 tarihinde sona erecekti.

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