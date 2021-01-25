Türkiye Beşiktaş'ta kağıt toplayıcısı yolda yürüyen 3 kişiyi peş peşe bıçakladı

Beşiktaş'ta kağıt toplayıcısı yolda yürüyen 3 kişiyi peş peşe bıçakladı

Türkiye

Beşiktaş'ta kağıt toplayıcısı yolda yürüyen 3 kişiyi peş peşe bıçakladı

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde kağıt toplayıcısı yolda yürüyen 2'si kadın 3 kişiyi peş peşe bıçakladı. Olayın tanıklarından Merve Yalçın, 'Evdeydim, çığlık seslerine cama çıktım. O sırada kadının yere yığıldığını gördüm. 3 kişilerdi. Rus turistlerdi.' dedi. Apartman görevlisi Ercan Çinkioğlu ise 'Hiçbir şey demeden oradakine tek bir bıçak darbesi vurdu. O kaçtı. Bir kişi kaçamadı. Ona 7 tane bıçak darbesi vurdu.' dedi.

25 Ocak 2021, Pazartesi 13:55 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta kağıt toplayıcısı yolda yürüyen 2'si kadın 3 kişiyi bıçaklayarak yaraladı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olay, Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi.

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Saldırgan, 3 kişiyi çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi ve Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan saldırganı arıyor.

"Çığlık seslerine cama çıktım"

Derya Apartmanı önünde gerçekleşen olayın ardından ambulansa haber veren apartman sakinlerinden Merve Yalçın, "Akşam 20.20 gibi oldu. Evdeydim, çığlık seslerine cama çıktım. O sırada kadının yere yığıldığını gördüm. 3 kişilerdi. Rus turistlerdi. Kızın yığıldığını görünce polise ve ambulansa haber verdik. Müdahale ettiler ama kızın durumu iyi değildi. Kızı 7 kere bıçaklıyor diğerlerine de 3-4 bıçak darbesi geliyor. Apartmandakiler hemen pansuman yaptılar ama kanaması çoktu" dedi.

"Hiçbir şey demeden bıçak darbesi vurdu"

Apartman görevlisi Ercan Çinkioğlu ise "Hiçbir şey demeden oradakine tek bir bıçak darbesi vurdu. O kaçtı. Bir kişi kaçamadı. Ona 7 tane bıçak darbesi vurdu. Diğer erkeğin de koluna vurdu. 3 kişiyi de yaraladı. Kadının durumu bayağı ağırdı. Ekmek bıçağı gibi büyük bir bıçakla vurdu" dedi. Hırsızlık kastının olmadığını söyleyen Çinkioğlu, "Hiçbir şey almaya çalışmadı, direkt saldırdı. 50 metre yukarıda para istemiş, daha sonra turistleri takip etmiş" diye konuştu.

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