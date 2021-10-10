Futbol Beşiktaş'ta Kenan Karaman ameliyat edildi

Beşiktaş'ta Kenan Karaman ameliyat edildi

Futbol

Beşiktaş'ta Kenan Karaman ameliyat edildi

Beşiktaş, sol el ikinci parmağında kırık oluşan Kenan Karaman'ın ameliyat edildiğini açıkladı.

10 Ekim 2021, Pazar 23:42 Son Güncelleme:
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Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Süper Lig’in 7. haftasında Altay ile deplasmanda oynadığı maçta sol el ikinci parmağında kırık oluşan ve milli maç takvimi nedeniyle operasyon planlaması yapılan futbolcumuz Kenan Karaman’a, bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde Sağlık Kurulu Koordinatörümüz Doç. Dr. Tekin Kerem Ülkü ve Prof. Dr. Arel Gereli’nin katıldığı operasyonda plak ve vida ile tespit uygulanmıştır. Başarılı geçen ameliyat sonrası sağlık durumu iyi olan Kenan Karaman’ın rehabilitasyon sürecine başlanmıştır." denildi.

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