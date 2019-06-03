Beşiktaş'ta kombine kartlar satışa çıkıyor
Beşiktaş Futbol Takımı'nın 2019-2020 sezonunda Vodafone Park'ta oynayacağı karşılaşmaları kapsayan kombine kartlar, 5 Haziran Çarşamba günü genel satışa sunulacak
Beşiktaş Kulübü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, siyah-beyazlı ekibin 2019-2020 sezonunda Vodafone Park'ta oynayacağı iç saha maçlarını kapsayan kombinelerin genel satışı, 5 Haziran Çarşamba günü saat 11.00'de başlayacak.
2019-2020 sezonu kombine fiyatları şöyle:
1. Kategori 5.250 lira
2. Kategori 4.750 lira
3. Kategori 3.750 lira
4. Kategori 3.350 lira
5. Kategori 3.150 lira
6. Kategori 2.900 lira
7. Kategori 1.550 lira
8. Kategori 1.450 lira
AA