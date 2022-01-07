Futbol Beşiktaş'ta korona şoku! Önder Karaveli ve 3 futbolcu pozitif çıktı

Beşiktaş'ta korona şoku! Önder Karaveli ve 3 futbolcu pozitif çıktı

Futbol

Beşiktaş'ta korona şoku! Önder Karaveli ve 3 futbolcu pozitif çıktı

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli ve 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

07 Ocak 2022, Cuma 00:47 Son Güncelleme:
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Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Katar’da oynadığımız Turkcell Süper Kupa maçının ardından Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde Teknik Sorumlumuz Önder Karaveli ile 3 sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan Karaveli ile sporcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır" denildi.

İSTANBUL (İHA)

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