Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "ING Basketbol Süper Ligi’nin 27. haftasında oynayacağımız Bahçeşehir Koleji maçı öncesi rutin Kovid-19 PCR testi uygulanmış, yapılan testler neticesinde; dört A Takım sporcumuzda, iki A Takımımızla antrenmanlara çıkan altyapı sporcumuzda ve teknik ekibimizde bulunan 2 kişide pozitif bulguya rastlanmıştır." denildi.

Açıklamada, pozitif sonuç verenleri tedavi, takip ve izolasyonlarının ilgili protokoller gereğince başladığı belirtildi.

AA

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