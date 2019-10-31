Beşiktaş'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Karius, buradaki kariyeri için karar aşamasında.





Beşiktaş, önümüzdeki sezonun planlamasını yaparken kaleci konusunda kararını çabuk vermek istiyor. Herhangi bir sorun yaşamamak için yoluna Karius'la mı yoksa başka bir kaleciyle mi devam edeceğini belirlemek isteyen Beşiktaş, Alman kaleciden çelişkili ifadelerine son verip net karar almasını isteyecek.





Karius'un kalmak istememesi durumunda sezon sonu beklenmeden devre arasında bile yollar ayrılabilir.