Beşiktaş'ta Loris Karius'un kararı bekleniyor

Liverpool'dan geçtiğimiz sezon iki yıllığına kiralanan Loris Karius, Beşiktaş'ta dalgalı bir performans çiziyor. Çebi ve yönetimi, geleceğine dair verdiği çelişkili demeçlerin artık son bulması için Alman kaleciyle bir görüşme yapacak.

31 Ekim 2019, Perşembe 10:15
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Beşiktaş'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Karius, buradaki kariyeri için karar aşamasında.


Beşiktaş, önümüzdeki sezonun planlamasını yaparken kaleci konusunda kararını çabuk vermek istiyor. Herhangi bir sorun yaşamamak için yoluna Karius'la mı yoksa başka bir kaleciyle mi devam edeceğini belirlemek isteyen Beşiktaş, Alman kaleciden çelişkili ifadelerine son verip net karar almasını isteyecek.


Karius'un kalmak istememesi durumunda sezon sonu beklenmeden devre arasında bile yollar ayrılabilir.

Liverpool istemiyor

Loris Karius, Liverpool'a geri dönse dahi orada kalamayacak. Liverpool tarafı, Karius'u kadroda düşünmediğini açıkça belirtmişti.


Karius'un Beşiktaş'tan ayrılması durumunda kariyerine Almanya'da ya da İngiltere'de devam etmek istediği biliniyor.

Fabri ihtimali

Beşiktaş, iki sezon önce 6 milyon euro'ya Fulham'a gönderdiği İspanyol kaleci Fabri'yi hep aradı. Karius'un dalgalı performansı nedeniyle Fabri dönemine hasret kalan Kara Kartal, yeni sezonda Fabri'yi geri çağırabilir.


Fabri, Fulham'da ilk 18'e dahi giremeyip sezon başında Real Malloca'ya kiralanmıştı. Fakat Mallorca'da da tecrübeli kaleci Reina'nın yedeği olarak kaldı.

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