Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Sivasspor'un konuğu oldu.

Mücadelenin 38. dakikasında sağ taç çizgisi önünde Medel'le Papp arasında yaşanan top kapma mücadelesi sonrası Sivasspor serbest vuruş kazandı. Medel'in yaptığı faulün ardından ortalık bir anda karıştı. İki ekipten de oyuncuların karıştığı gerginlik hakemlerin araya girmesiyle yatıştı.

Yaşanan tartışma sonrası Beşiktaş'tan Gary Medel sarı kart gördü. Şili'li futbolcu gördüğü sarı kartla önümüzdeki hafta oynanacak Ankaragücü maçında cezalı duruma düştü.