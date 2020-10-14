Beşiktaş'ta Mensah'ın corona virüs testi pozitif çıktı
Beşiktaş Kulübü, Ganalı futbolcusu Bernard Mensah'ın corona virüs testinin pozitif olarak sonuçlandığını açıkladı.
14 Ekim 2020, Çarşamba 19:41 Son Güncelleme:
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Beşiktaş Kulübü, Bernard Mensah'ın Covid-19 testinin pozitif olduğunu açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Futbolcumuz Bernard Mensah’ın, davet edildiği Gana Milli Takımı kampı dönüşünde, kulübümüz tarafından uygulanan rutin Covid-19 PCR testi pozitif sonuçlanmıştır. Bernard Mensah’ın takip ve tedavi sürecine ilgili protokoller gereğince başlanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
İSTANBUL (İHA)
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