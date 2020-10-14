Futbol Beşiktaş'ta Mensah'ın corona virüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş'ta Mensah'ın corona virüs testi pozitif çıktı

Futbol

Beşiktaş'ta Mensah'ın corona virüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş Kulübü, Ganalı futbolcusu Bernard Mensah'ın corona virüs testinin pozitif olarak sonuçlandığını açıkladı.

14 Ekim 2020, Çarşamba 19:41 Son Güncelleme:
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Beşiktaş Kulübü, Bernard Mensah'ın Covid-19 testinin pozitif olduğunu açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbolcumuz Bernard Mensah’ın, davet edildiği Gana Milli Takımı kampı dönüşünde, kulübümüz tarafından uygulanan rutin Covid-19 PCR testi pozitif sonuçlanmıştır. Bernard Mensah’ın takip ve tedavi sürecine ilgili protokoller gereğince başlanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

İSTANBUL (İHA)


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