Beşiktaş'ta bir dönemler maestro gibi oynayan ve gol sevinçlerinde 'baton' tutar gibi yapan Oğuzhan Özyakup, yolun sonuna geliyor. Başakşehir maçında bir kez daha şans verilen Oğuzhan, 45. dakikada oyundan alınmıştı.

3-2 kaybedilen maçta hiçbir varlık gösteremeyen tecrübeli oyuncu için Beşiktaş'ta yolun sonu yaklaşıyor.

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Oğuzhan'a yeni mukavele önerilmemesine kesin gözüyle bakılıyor.

Oğuzhan, Beşiktaş taraftarının desteğini de uzun süredir alamıyor.