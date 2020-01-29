TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Oğuzhan Özyakup'un bugün itibarıyla Feyenoord'a kiralandığı kaydedildi.

Anlaşma sezon sonuna kadar

Beşiktaş Kulübü, Oğuzhan Özyakup'un Hollanda Eredivisie ekiplerinden Feyenoord'a kiralandığını resmi internet sitesinden açıkladı. Açıklamada, oyuncunun sezon sonuna kadar kiralık olarak Hollanda ekibinin formasını giyeceği kaydedildi.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel futbolcularımızdan Oğuzhan Özyakup, 2019-20 sezon sonuna kadar Feyenoord Rotterdam’a kiralanmıştır."

İSTANBUL (DHA)