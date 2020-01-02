Beşiktaş'ta Orkan Çınar ve Muhayer Oktay'a yol göründü Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıkları için yarın Antalya'da kampa girecek. Kamp kadrosunu açıklayan Beşiktaş'ta iki oyuncu Orkan Çınar ve Muhayer Oktay Antalya'ya götürülmedi.