Beşiktaş'ta Orkan Çınar ve Muhayer Oktay'a yol göründü
Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıkları için yarın Antalya'da kampa girecek. Kamp kadrosunu açıklayan Beşiktaş'ta iki oyuncu Orkan Çınar ve Muhayer Oktay Antalya'ya götürülmedi.
Beşiktaş 3 Ocak ila 10 Ocak arasında Antalya Belek'te devre arası hazırlıklarını gerçekleştirecek.
Abdullah Avcı'nın hazırladığı kamp kadrosunda uzun süreli sakatlıktan dönen Dorukhan Toköz yer alırken iki genç oyuncu Orkan Çınar ve Muhayer Oktay yer almadı.
Abdullah Avcı'nın belirlediği kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:
Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin, Doğukan, Roco, Ruiz, Douglas, Umut, Güven, Oğuzhan, Emre, Boyd, Atiba, Elneny, Burak, Nkoudou, Necip, Ljajic, Rebocho, Ahmet, Vida, Dorukhan, Lens, İlkay, Rıdvan, Kerem, Mertcan, Kartal, Gökhan, Caner, Diaby