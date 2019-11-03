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Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı, çok sayıda yaralı var

Beşiktaş'ta iddiaya göre otobüs şoförü 3 kişiyi bıçakladıktan sonra durağa daldı. Kaçarak denize atladığı ileri sürülen sürücü gözaltına alındı

03 Kasım 2019, Pazar 17:22 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı, çok sayıda yaralı var

Beşiktaş Meydanı'nda iddiaya göre; otobüs şoförü, otobüste 3 kişiyi bıçakladıktan sonra durağa daldı.

Kaçarak denize atladığı ileri sürülen sürücü gözaltına alındı.

Daha sonra durağa dalan sürücü, durakta bekleyenlere çarptı.

Burada bulunan 9 yolcu yaralandı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastanelere kaldırdı. 

DHA



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