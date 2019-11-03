Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı, çok sayıda yaralı var
Beşiktaş'ta iddiaya göre otobüs şoförü 3 kişiyi bıçakladıktan sonra durağa daldı. Kaçarak denize atladığı ileri sürülen sürücü gözaltına alındı
Beşiktaş Meydanı'nda iddiaya göre; otobüs şoförü, otobüste 3 kişiyi bıçakladıktan sonra durağa daldı.
Kaçarak denize atladığı ileri sürülen sürücü gözaltına alındı.
Daha sonra durağa dalan sürücü, durakta bekleyenlere çarptı.
Burada bulunan 9 yolcu yaralandı.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastanelere kaldırdı.
DHA