Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı, çok sayıda yaralı var

Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı, çok sayıda yaralı var Beşiktaş'ta iddiaya göre otobüs şoförü 3 kişiyi bıçakladıktan sonra durağa daldı. Kaçarak denize atladığı ileri sürülen sürücü gözaltına alındı