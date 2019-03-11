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Beşiktaş’ta otomobil yayalara çarptı; 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul Beşiktaş’ta seyir halinde olan bir otomobilin yol kenarında bulunan yayalara çarpma sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Beşiktaş istikametinde yoğun araç trafiği oluştu

11 Mart 2019, Pazartesi 01:45 Son Güncelleme:
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Beşiktaş’ta otomobil yayalara çarptı; 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 21:30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Beşiktaş istikametinde meydana geldi. İddiaya göre yol kenarında bulunan bariyerlerin arka tarafına geçen 3 kişi bir süre burada oturarak alkol aldı.

3 KİŞİ YOLA SAVRULDU

Daha sonra yola çıkarak yürümeye başlayan ve kimlikleri öğrenilemeyen 3 kişiye yolda yürüdükleri esnada Selçuk S., yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpma sonucu 3 kişi yola savruldu.

Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalede 3 kişiden birinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrası yaralanan 2 kişi ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. 

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekipleri kaza sonrası olay yerinde hayatını kaybeden şahıs ve araç üzerinde inceleme yaptı. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek trafiği tek şeritten sağlarken, trafik geriye doğru sarkarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne kadar ulaştı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazenin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. 

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. 

İSTANBUL (İHA)

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