Beşiktaş'ta Pedro Rebocho ile yollar ayrıldı
Beşiktaş sezon başında Guingamp'tan kiralanan sol bek Pedro Rebocho ile yolların ayrıldığını açıkladı. Rebocho'nun satın alma opsiyonu kullanılmadı. Portekizli oyuncu Beşiktaş'a gol ya da asist katkısı yapamadı.
18 Haziran 2020, Perşembe 16:10 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:
Pedro Rebocho’ya Teşekkür Ederiz
2019-20 sezonu başında bir yıllık kiralık transfer olarak kadromuza katılan Pedro Rebocho ile sözleşme süresinin sona ermesi ve gelecek sezon kadro planlamasında yer almamasından dolayı karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Pedro Rebocho, Futbol Takımımızın bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenman öncesinde; Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, teknik heyetimiz ve futbolcularımızla vedalaştı.
Pedro Rebocho’ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Beşiktaş JK
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