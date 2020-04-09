Futbol Beşiktaş'ta Pedro Rebocho'nun bileti kesildi

Beşiktaş'ta Pedro Rebocho'nun bileti kesildi

Futbol

Beşiktaş'ta Pedro Rebocho'nun bileti kesildi

Sezon başında Fransa Ligue 2 takımlarından Guingamp'tan kiralanan Pedro Rebocho, Beşiktaş'tan ayrılıyor. Portekizli oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmayacağını hem menajerine hem de takımına ileten Beşiktaş, Rebocho'ya teşekkür edip başarılar diledi.

09 Nisan 2020, Perşembe 10:21 Son Güncelleme:
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Fanatik'in haberine göre Beşiktaş, Rebocho'yu gönderiyor. 25 yaşındaki sol bekin yetersiz performansı nedeniyle satın alma opsiyonu olan 2.4 milyon euro'yu vermeyi düşünmeyen Beşiktaş, Rebocho'yu Guingamp'a geri gönderecek.

Sözleşmesindeki madde gereği 20 maçta en az 45 dakika forma giymesi durumunda satın alma opsiyonu otomatik olarak aktif olacak olan Rebocho, şimdiye dek 13 maçta bu kriteri karşıladı.

Abdullah Avcı döneminde alınan Rebocho'nun performansı hayal kırıklığı yaratırken, Sergen Yalçın da oyuncu için olumsuz rapor verdi.

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Janet Huvaj
Karantina F.C.
Janet Huvaj
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