Fanatik'in haberine göre Beşiktaş, Rebocho'yu gönderiyor. 25 yaşındaki sol bekin yetersiz performansı nedeniyle satın alma opsiyonu olan 2.4 milyon euro'yu vermeyi düşünmeyen Beşiktaş, Rebocho'yu Guingamp'a geri gönderecek.

Sözleşmesindeki madde gereği 20 maçta en az 45 dakika forma giymesi durumunda satın alma opsiyonu otomatik olarak aktif olacak olan Rebocho, şimdiye dek 13 maçta bu kriteri karşıladı.

Abdullah Avcı döneminde alınan Rebocho'nun performansı hayal kırıklığı yaratırken, Sergen Yalçın da oyuncu için olumsuz rapor verdi.