Beşiktaş'ta Pepe'nin sözleşmesi feshedildi

Beşiktaş Kulübü, Pepe'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi

17 Aralık 2018, Pazartesi 20:36 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Pepe'nin sözleşmesi feshedildi

Siyah beyazlı kulüp, Portekizli futbolcuya fesih tarihine kadar toplam alacağı olan 100 bin 700 Euro'luk tutarı ödeyecek.

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde: "Futbolcu Pepe ile Kulübümüz arasında devam eden Sözleşme, tarafların mutabakatı çerçevesinde karşılıklı olarak feshedilmiştir. Fesih anlaşması çerçevesinde; Futbolcuya kulübümüzden fesih tarihine kadar toplam alacağı olan 100.700 Euro ödenecektir."

İSTANBUL (DHA)


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