Siyah beyazlı kulüp, Portekizli futbolcuya fesih tarihine kadar toplam alacağı olan 100 bin 700 Euro'luk tutarı ödeyecek.

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde: "Futbolcu Pepe ile Kulübümüz arasında devam eden Sözleşme, tarafların mutabakatı çerçevesinde karşılıklı olarak feshedilmiştir. Fesih anlaşması çerçevesinde; Futbolcuya kulübümüzden fesih tarihine kadar toplam alacağı olan 100.700 Euro ödenecektir."

İSTANBUL (DHA)



