Futbol Beşiktaş'ta Pjanic Başakşehir maçında oynayamayacak

Beşiktaş'ta Pjanic Başakşehir maçında oynayamayacak

Futbol

Beşiktaş'ta Pjanic Başakşehir maçında oynayamayacak

Beşiktaş'ın Başakşehir maç kadrosu belli oldu. Kadroda 3 oyuncu sakatlığı nedeniyle yer almadı: Pjanic, N'Koudou ve Mehmet Topal bu maçta oynamayacak.

14 Ekim 2021, Perşembe 12:50 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Miralem Pjanic, Başakşehir maçı kadrosuna alınmadı. Sakatlığı süren Boşnak yıldız bugünkü antrenmanda da yer almadı.

Pjanic haricinde N'Koudou ve Mehmet Topal da Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.

Pjanic'in Sporting Lizbon ve Galatasaray maçlarına ise yetişeceği öğrenildi.

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