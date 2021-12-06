Futbol Beşiktaş'ta Pjanic şoku: Dortmund maçında yok

Beşiktaş'ta Pjanic şoku: Dortmund maçında yok

Futbol

Beşiktaş'ta Pjanic şoku: Dortmund maçında yok

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı son maç olan Borussia Dortmund karşılaşmasında Miralem Pjanic forma giyemeyecek. Oyuncu, rahatsızlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Maç yarın akşam 23.00'te başlayacak.

06 Aralık 2021, Pazartesi 13:11 Son Güncelleme:
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Beşiktaş , üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanan Miralem Pjanic'in Dortmund maçı kamp kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbolcumuz Miralem Pjanic’de üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmıştır.

B. Dortmund maçı kamp kadrosundan çıkarılan Pjanic’in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

https://twitter.com/Besiktas/status/1467786695475187714


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