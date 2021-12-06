Beşiktaş'ta Pjanic şoku: Dortmund maçında yok
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı son maç olan Borussia Dortmund karşılaşmasında Miralem Pjanic forma giyemeyecek. Oyuncu, rahatsızlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Maç yarın akşam 23.00'te başlayacak.
06 Aralık 2021, Pazartesi 13:11 Son Güncelleme:
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Beşiktaş , üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanan Miralem Pjanic'in Dortmund maçı kamp kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:
"Futbolcumuz Miralem Pjanic’de üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmıştır.
B. Dortmund maçı kamp kadrosundan çıkarılan Pjanic’in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
https://twitter.com/Besiktas/status/1467786695475187714
https://twitter.com/Besiktas/status/1467786695475187714
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