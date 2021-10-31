Beşiktaş'ta Pjanic'ten sonra Batshuayi ve Rosier'den de kötü haber
Beşiktaş'ta Hatayspor maçının faturası ağır oldu. Hem 3 puanı hem de önemli oyuncularını kaybeden Beşiktaş, Sporting ve Trabzonspor maçlarına hayli eksik çıkacak.
31 Ekim 2021, Pazar 14:52 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Miralem Pjanic'ten sonra Batshuayi ve Rosier'den de kötü haber geldi. Michy Batshuayi ile Valentine Rosier sakatlıkları nedeniyle 2'şer hafta takımdan ayrı kalacak.
Sporting ve Trabzonspor maçlarını kaçıracak olan 2 oyuncu, takımın önemli kozları arasında bulunuyor.
İki oyuncu da Beşiktaş'ın son dönemde kronikleşen adale sakatlığından muzdarip.
Resmi açıklama şöyle:
Yapılan MR görüntülemeleri neticesinde; Michy Batshuayi’nin uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve kanama, Valentin Rosier’in ise sağ alt baldır adalesinde (soleus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.
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