Beşiktaş'ta Miralem Pjanic'ten sonra Batshuayi ve Rosier'den de kötü haber geldi. Michy Batshuayi ile Valentine Rosier sakatlıkları nedeniyle 2'şer hafta takımdan ayrı kalacak.

Sporting ve Trabzonspor maçlarını kaçıracak olan 2 oyuncu, takımın önemli kozları arasında bulunuyor.

İki oyuncu da Beşiktaş'ın son dönemde kronikleşen adale sakatlığından muzdarip.

Resmi açıklama şöyle:

Yapılan MR görüntülemeleri neticesinde; Michy Batshuayi’nin uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve kanama, Valentin Rosier’in ise sağ alt baldır adalesinde (soleus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.