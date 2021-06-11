Beşiktaş bir yandan teknik direktör Sergen Yalçın ile sözleşme görüşmesi yaparken, diğer yandan da transfere yoğunlaştı. Siyah-Beyazlılar, bonservisini almak için kulübüyle görüşmeye başladığı Valentin Rosier'de aşama kaydetti. (Sabah)

Portekiz ekibi Sporting ile satın alma opsiyonlu kiralama pazarlıklarına devam eden yönetim, 4 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda. Aynı zamanda teklifine sonraki satıştan pay ekleyen Kartal, Rosier'i ise ikna etti. Fransız sağ bekin Beşiktaş'ta devam etmek istediği ve Rusya'dan gelen teklifleri geri çevirdiği yönetime aktarıldı. Geçtiğimiz sezon 800 bin Euro'ya oynayan 24 yaşındaki oyuncunun maaşı bonuslarla birlikte 1.4 milyon Euro'ya çıkarılacak ve Roiser ile 3 yıllık kontrat yapılacak.

Bu arada İnter'den bu sezon ayrılması beklenen Arturo Vidal için Zenit'ten sonra Beşiktaş da devreye girdi.

34 yaşındaki yıldız için İtalyan basınında Calciomercato'nun haberine göre, Beşiktaş'ın da devreye girdiği ve Vidal'in seçenekleri arasında Türkiye olduğu belirtildi. Daha önce Meksika kulübü Club America'nın kadrosuna katmak istediği Vidal, kendisine yöneltilen teklifi reddetmişti.



