Beşiktaş'ta Ryan Babel'in cezası belli oldu

Sosyal medyada bir Beşiktaş taraftarıyla yaşadığı polemik nedeniyle büyük tepki çeken ve kulüp tarafından savunması istenen Ryan Babel için kritik toplantı birkaç gün içerisinde yapılacak.

04 Aralık 2018, Salı 11:40 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Ryan Babel'in cezası belli oldu

Yönetimden özür dileyen Hollandalı futbolcunun kadro dışı bırakılması ihtimalinin düşük olduğu ortaya çıktı. 

Takımdaki olumlu havanın bozulmasını İstemeyen Siyah-Beyazlı yönetimin, Babel'e para cezası vermeyi düşündüğü aktarıldı. 

TOLGAY DA AFFEDİLEBİLİR

Babel'e ceza konusunda Teknik Direktör Şenol Güneş'in fikrini alacak olan yöneticilerin, özür dilemesi halinde Tolgay Arslan'a dönüş kapılarını açık tutabileceği de ifade edildi. 

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