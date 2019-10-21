Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuların tedavilerine başlandığı belirtildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"MKE Ankaragücü ile oynanan maçta kasık bölgesinde ağrısı olan Burak Yılmaz’ın; ayak bileği zorlanan Douglas Santos’un ve dizinde zorlanması olan Abdoulay Diaby’in yapılan muayeneleri ve Acıbadem Hastanesi’nde çekilen MR’ları sonucunda, Burak Yılmaz’da sağ kasıkta (adductor longus facia) kanama; Douglas Santos’da sağ ayak bileği (ATFL) ve (anterior syndesmos) bağlarında yırtık; Abdoulay Diaby’nin sağ diz iç yan (MCL) bağında grade 1 zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

DHA