Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Göztepe maçı kadrosundan çıkarıldı
Beşiktaş, İtalyan asıllı Fransız oyuncusu Valentin Rosier, antrenmanda yaşadığı sakatlıktan dolayı Göztepe maç kadrosundan çıkarıldı.
09 Şubat 2022, Çarşamba 20:32 Son Güncelleme:
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Siyah-beyazlı kulüpte, Valentin Rosier şoku yaşanıyor. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın bu akşam gerçekleştirdiği antrenman sonrasında, sağ uyluk iç ve arka adale grubunda ağrı hisseden futbolcumuz Valentin Rosier, tedbir amacıyla Göztepe müsabakasının kadrosundan çıkarılmıştır. Valentin Rosier’in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.
İSTANBUL (İHA)
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