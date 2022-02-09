Futbol Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Göztepe maçı kadrosundan çıkarıldı

Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Göztepe maçı kadrosundan çıkarıldı

Futbol

Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Göztepe maçı kadrosundan çıkarıldı

Beşiktaş, İtalyan asıllı Fransız oyuncusu Valentin Rosier, antrenmanda yaşadığı sakatlıktan dolayı Göztepe maç kadrosundan çıkarıldı.

09 Şubat 2022, Çarşamba 20:32 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Siyah-beyazlı kulüpte, Valentin Rosier şoku yaşanıyor. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın bu akşam gerçekleştirdiği antrenman sonrasında, sağ uyluk iç ve arka adale grubunda ağrı hisseden futbolcumuz Valentin Rosier, tedbir amacıyla Göztepe müsabakasının kadrosundan çıkarılmıştır. Valentin Rosier’in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

İSTANBUL (İHA)

İlgili Haberler
Çebi'nin 'organize kötülük' suçlamasına Nihat Özdemir'den cevap: Öyleyse geçen sezon nasıl şampiyon oldunuz?


Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Çebi'nin 'organize kötülük' suçlamasına Nihat Özdemir'den cevap: Öyleyse geçen sezon nasıl şampiyon oldunuz?