Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Sindirim sistemi enfeksiyonu (gastroenterit) geçiren futbolcumuz Salih Uçan, Takımımızın Çaykur Rizespor ile oynayacağı müsabakanın kadrosundan çıkarılmıştır.

Salih Uçan'la beraber Beşiktaş, Rizespor maçında 12 oyuncusundan faydalanamayacak. Beşiktaş’ta, Covid-19’a yakalanan Atiba, Teixeira, Larin, Kenan, Pjanic, hasta olan Can, Serdar, Mehmet, cezalı Ghezzal, sakatlıkları bulunan N’Koudou, Mert de forma giyemeyecek







