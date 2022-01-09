Futbol Beşiktaş'ta Salih Uçan Rizespor maçında forma giyemeyecek

Beşiktaş'ta Salih Uçan Rizespor maçında forma giyemeyecek

Futbol

Beşiktaş'ta Salih Uçan Rizespor maçında forma giyemeyecek

Beşiktaş’ta mide bozukluğu rahatsızlığı yaşayan Salih Uçan, Çaykur Rizespor maçının kadrosundan çıkartıldı. Kartal'da eksik sayısı 12'ye yükseldi.

09 Ocak 2022, Pazar 11:34 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Sindirim sistemi enfeksiyonu (gastroenterit) geçiren futbolcumuz Salih Uçan, Takımımızın Çaykur Rizespor ile oynayacağı müsabakanın kadrosundan çıkarılmıştır.

Salih Uçan'la beraber Beşiktaş, Rizespor maçında 12 oyuncusundan faydalanamayacak. Beşiktaş’ta, Covid-19’a yakalanan Atiba, Teixeira, Larin, Kenan, Pjanic, hasta olan Can, Serdar, Mehmet, cezalı Ghezzal, sakatlıkları bulunan N’Koudou, Mert de forma giyemeyecek



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